İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Kaç Saat Oldu?' isimli hesabı yönettiği belirtilen isimlerde olan E.B. Beylikdüzü'ndeki sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. E.B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı, adresindeki dijital verilere de el konulmuştu.

TOKAT'TA TESPİT EDİLİNCE...

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ'cü hesabı kullandığı anlaşılan bir kişi de Tokat'ta tespit edilince operasyon başlatıldı.

Yazılım ve bilişim şirketi sahibi H.S.P. Tokat polisi tarafından adresinde gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. H.S.P. İstanbul'a getirilmek üzere Tokat'a gönderilen bir ekibe teslim edildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ BYLOCK KULLANICISI

Yeni yakalanan şüphelinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabıydı… Örgüt propagandası yapan ve çok sayıda FETÖ mensubu tarafından takip edilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabını yöneten kişi güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyordu.SABAH

İŞTE FETÖ'CÜ HESAPTAN YAPILAN SKANDAL PAYLAŞIMLAR

-Şuan Kemalist taklidi yapan bu hesap Halkbank Kumpası'nda 17/25 Aralık savcılarının iddianamelerini nokta virgülüne kadar kullanan ve FETÖ ilişkisi kumpas davası sırasında ayyuka çıkan Bharara'yı parlatmakla meşguldu.

Hz. Ömer ile bu FETÖ'cüyü bir tutacak kadar alçaklaşmıştı.





-MİT TIR'ları kumpasından dolayı içeri alınan FETÖ'cü vatan haini hakim, savcı ve askerleri aklamaya çalışmış, suçsuzlar, demişti.

-FETÖ'cü Fuat Avni ile eş zamanlı olarak 17/25 Aralık kumpasını aklamaya çalışmış, 17/25 Aralık sürecinin tüm yalan ve iftiralarını dillendirmişti.

-15 Temmuz darbe girişimini FETÖ adına ilk duyuran "Haberdar" sitesi ile eş zamanlı olarak çalışmış.

-FETÖ tarafından parayla çizim yaptırılan Latuff'un görsellerini yayma işini de yürüttü.

-"Hocaefendinin bir tebessümüne tüm servetimi bağışlarım" diyen ve Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini, altınlarını çalıp İngiltere'ye kaçıran FETÖ'cü Akın İpek'i koruma görevini üstlenmiş. Görseldeki Aktif haber, 17/25 Aralık'ta FETÖ haber merkeziydi.

-FETÖ'cü Akın İpek'e ait haşhaşi yayın organı Bugün'ü savunma ve kollama görevi de verilmişti. O dönem FETÖ'cü hesapların teknik yönetiminden Yasin Kesen sorumluydu.

-FETÖ okullarına yapılan operasyonlarına karşı algı operasyonu yürütme görevi de bugün CHP'li tüm vekillerce okunmadan RT'lenen Atatürkçü görünümlü @kacsaatoldu1881 'e verilmişti. Eleman 1 numaralı FETÖ hesabıyken şimdi oldu CHP'nin trolü.

-Haşhaşi Zaman'ın önündeki protestoyu eleştiren, Zaman'ı savunan, yetmeyip Türkiye'yi dünyaya yalan haberlerle jurnalleyen A.Bilici'yi etiketlemiş...

-FETÖ'cü Zaman'ı ölümüne savunan, 7 Şubat MİT 2012 kumpasında tüm jurnalleme faaliyetlerini Abdullah Bozkurt haşhaşisi ile beraber yürüten Bülent Keneş'i savunmuş.







-17/25 Aralık sürecinde Yasin Kesen'in başında olduğu ekip tarafından yönetildiği düşünülen montaj ve kurgu videolar üreten @SonVasayet adlı FETÖ hesabının tanıtım ve yayma görevi verilmişti.

-15 Temmuz 2016 gecesi (15 Temmuz FETÖ'cü Darbe Girişimi) yazdığı, gece 00.00'dan sonra da sildiği tweetleri deşifre oldu.

Dersanelerin kapatılmasına DARBE demiş.

AYM'nin kararına sevinç çığlıkları atmış.

Eğitime Darbe ifadesini ilk Zaman kullanmıştı.​

-FETÖ'cü Zaman'a yönelik operasyonu "darbe" diye duyurmuştu. Halbu ki kendileri 15 Temmuz gecesi TRT'yi işgal etmişlerdi.

- 22 Mart 2016'da attığı tweetle (o dönemki ismi: @kacsaattoldu) açık şekilde 17/25 Aralık FETÖ'cü bürokratik darbe girişimini savunmuş.

-Haşhaşi Muammer Akkaş'ın intihar eylemi ile gerçekleşen 25 Aralık FETÖ darbesini böyle savunmuştu.

-15 Temmuz gecesi saat 23.45'te FETÖ'cüler bildirilerini zorla TRT spikerine okutmuştu. Atatürkçü taklidi yapan FETÖ'cü @kacsaatoldu1881 hesabı bu bildirinin videosunu saat 00.18'de "İŞTE BİLDİRİ!" diye paylaşmış. Videoyu alıntıladığı hesap ise FETÖ'cü Fuat Baran...

-15 Temmuz gecesi saat 00.24'de Başkan Erdoğan, canlı yayında millete sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Erdoğan, "Halkın güçü üstünde bir güç yoktur" demişti. FETÖ'cü @kacsaatoldu1881 hesabı 00.30'da bu açıklamayla alay ediyor. Başka bir kullanıcı da saat 00.36'da otomatik olarak ayrıca FB'den bunu paylaşıyor.

-Darbe gecesi FETÖ'cü @kacsaatoldu1881 'in "Allah ülkemizi korusun kimsenin burnu kanamasın" tweetine kadar gece 00.00'dan sonra atıp sildiği tweetler:

Erdoğan tül perdenin önünde halkı sokağa çağırıyor.Kimsenin burnu kanamasın

Stratfor tweeti

ABD:Erdoğan Almanya'ya sığınacak

-Atatürkçü kılığına girmiş FETÖ elebaşı Gülen'in haşhaşisi @kacsaatoldu1881 FETÖ'nün istihbarat ağının sosyal medya ayağı Fuat Avni hesabıyla ilişkisi:

Düzenli olarak FuatAvni paylaşımlarını yaymış

FuatAvni ile Taksim'de buluşma planı yapmışlar

Bu hesap FuatAvni'nin suç ortağıdır

-Mayıs 2016'da birçok ByLock kullanıcısı tespit edilmişti. ByLock kullanan 600 üst rütbeli asker YAŞ'da ihraç edilecekti. 600 üst düzey FETÖ'cü askerin deşifresi YAŞ sonrası yapılması planlanın darbenin 15 Temmuz'a çekilmesine neden oldu. @kacsaatoldu1881 da bu planı biliyordu.

-FETÖ'cü @kacsaatoldu1881 ve 15 Temmuz FETÖ darbesini önceden yazan @m_slk3 hesaplarının 2'si de Ankara'dan yönetiliyor. 2'si de Samsung marka G610F model telefon kullanıyorlar.



















































