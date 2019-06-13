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  • 13.06.2019 20:42
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 21:16

'nün 'daki kripto yapılanmasına operasyon! Mahrem imam yakalandı

15 Temmuz'da işgal girişimine kalkışan ne yönelik operasyonlar sürüyor. 'nün 'daki "kripto" yapılanmasına yönelik merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Kripto FETÖ’cülere operasyon!

/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () "kripto" yapılanmasına yönelik merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MAHREM İMAM DA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli , , , , ve 'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

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