Geçtiğimiz aylarda YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermişti. İstanbul'daki seçmenler 23 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimlere bir hafta kala İstanbul'da yaşayan vatandaşlar merakla "YSK seçmen bilgisi nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte vatandaşların merakla araştırdığı "İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım?" sorusunun yanıtı...

YSK SEÇMEN BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-Devlet aracılığıyla ulaşılabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet Kapısı aracılığıyla seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

e-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ aracılığıyla giriş yapın.

Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgilerinizi girin.

Daha sonra arama satırına "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazın ve ilk sayfaya tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda yurt içi seçmen kütüğü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMİ

YSK seçmen kaydı sorgulama için üç yol var;

1-) Nerede Oy Kullanacağım adresinden,

2-) Mobil cihazınıza indireceğiniz "Seçmen Sorgulama" uygulamasından,

3-) e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GÖNDERİLMEKTEDİR?

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.