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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 09:35

sistemi için Finlandiya formülü üzerinde duruluyor

Türkiye'de belki en fazla konuşulan ve araştırılan konu başlıklarından biri sistemi olmaktadır. Erken emekli olmak isteyenler "erken emeklilik yasası" detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Erken emeklilikte yaşa takılanlar diğer adıyla EYT yasası milyonlar tarafından merak ediliyor. EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son Başbakan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'da geçtiğimiz gün EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

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