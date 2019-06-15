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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 19:59

Başkan Erdoğan'dan 'ne ziyaret

Başkan , 'ne ziyarette bulundu. Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'dan yurda dönen Başkan , 'ne ziyarette bulundu.



Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, 'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.



Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.

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