Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'dan yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.







Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.





Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.





Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.

