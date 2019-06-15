MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlara sarılmış durumdadır. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir. Türkiye kendi söküğünü dikebilecek durumdadır. Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı. Zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı. Taraflar bellidir. Bilinmektedir. Mızrağın çuvala sığmadığı ortadadır. Dikkatli, donanımlı, uyanık olmalıyız.



'İSTANBUL EHLİNE EMANET EDİLECEK'

İstanbul inşallah ehline emanet edilecektir. İstanbul bir dünya markasıdır ve Türkiye'dir. Türk ve İslam dünyasının şerefidir İstanbul. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına hizmettir. İstanbul, PKK ve FETÖ ile zulme bekçilik yapan işbirlikçilere bırakılamaz.

İstanbul ehline emanet edilecek. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına gizmettir.



'O DÖNEMLER GERİDE KALDI'

2008'den günümüze inşaa edilenler vicdanlı insanlar tarafından fark edilmektedir. 3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla sarılmış durumda. Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konulmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir. Dev uyanmakla kalmamış zulmün elçilerine meydan okumaya başlamıştır. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir. Türkiye kendi söküğünü dikebilecek durumdadır. Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı.

NOT İNDİRİMİ SİYASİDİR

İstanbul Türkiye'dir, dünya markasıdır. Döviz kurlarındaki oynamalar ülkemizi siyasi ve ekonomik yönden karalamak için planlanmıştır. Türkiye çok ciddi ekonomik ablukalar altındadır. Not indirimi siyasi olmasının yanında şu anki ekonomik durumla alakası yoktur.

İstanbul kazanırsa Türkiye kazanacaktır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sabrını sınayanlar ateşle oynadıklarının farkına varmalıdır.

'TRUMP DÜNYA İÇİN TEHDİTTİR'



Trump, dünya için bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Dünya güvensizliğe teslim edilmiştir. Ülkeler birbirleriyle ilişkilerini diplomasi ile değil, tehdit diliyle yürütmeye başladı. S-400 bahanesiyle ortaya konulan yaptırım kartları, döviz kurlarındaki oynamalar açıkça bir meydan okuma ve düşmanlık emaresidir.

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