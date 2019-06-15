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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 19:58

AK Parti 'nin israf düzenini gözler önüne serdi! "Hesap ver bu paralar nerede?"

sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'nin israf düzenini gözler önüne serdi. İsrafa son sloganıyla yola çıkan CHP'nin sadece 'nde yaptığı israf dudak uçuklattı. İşte Muş'un o paylaşımı ve CHP'nin korkunç boyutlara ulaşan israf düzeni...

AK Parti CHP'nin israf düzenini böyle ifşa etti!

sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'nin israfını gözler önüne serdi. İşte CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'ndeki dudak uçuklatan israfı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin BORCU 2014 yılı: 104 Milyon TL
İmamoğlu devrederken: 457 Milyon TL

Gayrımenkul satışı 2014 yılı: 15 Milyon TL
İmamoğlu dönemi: 146 Milyon TL 4 kat fazla borçlanmış,9 kat fazla gayrımenkul satmış!

Hesap ver bu paralar nerede? İsraf düzeni değil mi bu?

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