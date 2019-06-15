AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'nin israfını gözler önüne serdi. İşte CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ndeki dudak uçuklatan israfı.



Beylikdüzü Belediyesi'nin BORCU 2014 yılı: 104 Milyon TL

İmamoğlu devrederken: 457 Milyon TL



Gayrımenkul satışı 2014 yılı: 15 Milyon TL

İmamoğlu dönemi: 146 Milyon TL 4 kat fazla borçlanmış,9 kat fazla gayrımenkul satmış!



Hesap ver bu paralar nerede? İsraf düzeni değil mi bu?