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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 10:16

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'daki Asya Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Tacikistan’ın Başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya Zirvesi'nde konuşan Başkan , "Adaletsizliğin Filistin'in kaderi olmaktan çıkarılması insanlık görevidir. Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı , Tacikistan'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İşbirliğimizin derinleştirilmesi gereğine inanıyoruz."

"Suriye'de istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. 330 bin Suriyelinin kendi vatanlarına dönmesini sağladık."

"Adaletsizliğin Filistin'in kaderi olmaktan çıkarılması insanlık görevidir. Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz."

"Terörle mücadelede kararlı duruş sergilenmesi çok önemlidir. Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla zulüm, gözyaşıdır. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur."

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