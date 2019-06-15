Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.06.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 19:24

Son dakika... 'den kuvvetli sağanak uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

son dakika uyarısı geldi. Marmara'nın doğusu, Ege, , 'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta 'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!

birçok bölge için kuvvetli uyarısı geldi.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege, , 'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta 'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile , , , Aksaray, Karaman, ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in iç ve 'nin batı kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, , , ve çevreleri ile Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri