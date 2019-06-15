CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun "İstiklal Madalyası var" dediği ve "Kader mi, tesadüf mü diye kafamı karıştıran çok sayıda hikâyenin de sahibidir Mevlüt dedem. Onun mücadelesini biraz, Cumhuriyet'in hikâyesine benzetirim. En zorlu bir anda hayata tutunmak ve sonra yeni ve güçlü bir hayat inşa etmek..." diyerek anlattığı dedesinin madalyasıyla ilgili sır perdesi hala aralanmadı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bu konuda kaleme aldığı yazıda, "Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında bilinen soyadı ile Mevlüt Müdafa isminde istiklal madalyası sahibi bir gazi yok. Cumhuriyet döneminde gazilere ödenen "tütün hakkı" kayıtlarında da böyle bir isme rastlanmıyor. Bu durum doğal olarak kuşku yaratıyor ve hassas bir konunun kullanılması mide bulandırıyor. Siyasetin yeni aktörü, Ekrem İmamoğlu bu kuşkuları ortadan kaldıracak bir açıklama yapmalı." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü "İstiklal Madalyası" başlıklı köşe yazısı:

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstiklal Madalyalı Mevlüt Dedesiyle ilgili ilk bilgileri Cumhuriyet gazetesinde kendi imzasıyla çıkan uzun yazıdan öğrendim. Osmanlı'nın son döneminden, Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'ten Haramidere- Beylikdüzü üzerinden şekillenen yeni İstanbul'a uzanan sürükleyici bir hikâye... Bir siyasi aktör için bundan daha iyisi olamaz. Her satırında, tarih var, mücadele var ve bugünle bağ kuran mesaj var. İmamoğlu rol model aldığı Mevlüt Dedesi'ni şu satırlarla anlatıyor:

"Kader mi, tesadüf mü diye kafamı karıştıran çok sayıda hikâyenin de sahibidir Mevlüt dedem. Onun mücadelesini biraz, Cumhuriyet'in hikâyesine benzetirim. En zorlu bir anda hayata tutunmak ve sonra yeni ve güçlü bir hayat inşa etmek..." Kuşkusuz böyle somut bir geçmiş yazılmalı.

Ancak doğru olmak koşuluyla... Önceki gün dile getirdim; Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında bilinen soyadı ile Mevlüt Müdafa isminde istiklal madalyası sahibi bir gazi yok. Cumhuriyet döneminde gazilere ödenen "tütün hakkı" kayıtlarında da böyle bir isme rastlanmıyor. Bu durum doğal olarak kuşku yaratıyor ve hassas bir konunun kullanılması mide bulandırıyor. Siyasetin yeni aktörü, Ekrem İmamoğlu bu kuşkuları ortadan kaldıracak bir açıklama yapmalı. Tabi sadece o değil, İstiklal Madalyası kayıtlarının olması gereken Milli Savunma Bakanlığı da böyle gazi var mı yok mu açıklamalı.

Gerçek neyse ortaya çıksın.