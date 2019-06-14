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  • 14.06.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 18:43

Tek tip nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! ?

Meclis'in bu hafta çalışmalara başlamasının ardından gündeme alınan ilk konulardan birisi oldu. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren askerlik sistemi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, tek tip ? ? İşte askerlik yasasında son gelişmeler...

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Tek tip yeni askerlik sistemine ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Birçok kişiyi yakından ilgilendiren yasayla ilgili vatandaşlar "Tek tip yeni askerlik sistemi nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İşte askerlik yasasınaa dair son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: HAYIRLI OLSUN

Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.

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