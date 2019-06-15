2019 TOKİ evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 357 lira taksitle! TOKİ konutları başvuru şartları evrakları! TOKİ Haziran 2019 Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Alt gelir grubu ucuz konut projeleri ve konut kredisiz taksitle kira öder gibi ev sahibi olma şansı! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye genelinde farklı illerde çok sayıda konut projesini eş zamanlı olarak yürütüyor. Her konut projesi için kurum önce ihaleye çıkıyor ve konut işini ihaleyi kazanan firmaya veriyor. Ardından da konut satışları için TOKİ internet sitesi üzerinden TOKİ satış duyuruları yayımlanıyor. Ancak bu başvuruları güncel olarak takip etmek gerekiyor. Bu nedenle duyuruları kaçırmamak adına TOKİ haberleri ve duyurularına yer veren emlak365.com sitemizi takip etmeniz sunulan fırsatları yakalamanızı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Bunun için mobil uygulamamızı aşağıda yer alan linkler üzerinden indirebilirsiniz.