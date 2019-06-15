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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 18:12

2019 evleri alt gelir grubu kurasız 357 lira taksitle! evrakları!

evsiz vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Haziran döneminde 3 bin 65 adet ucuz konutu öncelikle satışa sunacak. TOKİ'ye başvurular devam ederken onlarca projede Haziran ayı sonu itibari ile tamamlanacak. TOKİ konutları farklı yöntemler ile satışa sunuluyor. Orta gelir grubu ve üst gelir grubu konutları başvuru önceliğine göre konutlar ihtiyacı olanlara satılmaktadır. Alt gelir grubu konutlar ise kura yöntemi ile satılır. Ancak elde kalan ucuz alt gelir grubu konutlar için TOKİ dönem dönem açık satış yöntemi ile kurasız olarak satış yapabilmektedir. Ucuz alt gelir grubunun kurasız, başvuru önceliğine göre satışa sunulması işlemine TOKİ açık satış yöntemi adı verilmektedir. İşte ve evrakları!

2019 TOKİ evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 357 lira taksitle! TOKİ konutları başvuru şartları evrakları! TOKİ Haziran 2019 Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Alt gelir grubu ucuz konut projeleri ve konut kredisiz taksitle kira öder gibi ev sahibi olma şansı! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye genelinde farklı illerde çok sayıda konut projesini eş zamanlı olarak yürütüyor. Her konut projesi için kurum önce ihaleye çıkıyor ve konut işini ihaleyi kazanan firmaya veriyor. Ardından da konut satışları için TOKİ internet sitesi üzerinden TOKİ satış duyuruları yayımlanıyor. Ancak bu başvuruları güncel olarak takip etmek gerekiyor. Bu nedenle duyuruları kaçırmamak adına TOKİ haberleri ve duyurularına yer veren emlak365.com sitemizi takip etmeniz sunulan fırsatları yakalamanızı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Bunun için mobil uygulamamızı aşağıda yer alan linkler üzerinden indirebilirsiniz.

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HaberlerGüncel Haberleri2019 TOKİ evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 357 lira taksitle! TOKİ konutları başvuru şartları evrakları!
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