Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar ise "TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı?" ve "Ankara Yenimahalle Yakacık kurası ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

TOKİ ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Toplu Konut Uygulaması kapsamında üretilecek 451 konut için 11 Mart-19 Nisan 2019 tarihleri arasında alınan talep başvuruları için kura listeleri hazırlanmıştır; kura çekilişi 11 Haziran 2019 tarihinde Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Sincan Kapalı Spor Salonu'nda saat 11:00'de yapılacak.

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