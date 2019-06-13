TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için talepler geçen ay toplanmıştı. Şimdi başvuruda bulunan vatandaşlar İstanbul, İzmir, Diyarbakır TOKİ kura çekilişleri ne zaman sorusuna merakla yanıt arıyor. TOKİ İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve diğer tüm illerin kura çekiliş tarihleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ

İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı'nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.