TOKİ 50 bin konut çekilişleri için heyecan sürüyor. TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için talepler toplanmıştı. Şimdi gözler kuraların çekileceği tarihlere çevrildi. Peki, TOKİ il il kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara kura çekiliş tarihleri...

TOKİ 50 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ

İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı'nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.