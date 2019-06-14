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Deniz Baykal'dan sağlık uyarısı

CHP eski lideri Deniz Baykal, hayatın önemini anlattı: Ne zenginlik, ne mevkimakam, ne şanşöhret... Her şey bir anda yok oluyor...

Sağlıklı uyarı
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, sağlık sorunlarının ardından ilk kez canlı yayına çıktı. Sağlık takıntılı bir adam olarak yaşadıklarını anlattı: Her gün 7 kilometrelik bir parkurda spor... Saatlerce kulaç atarak yüzmek ve düzenli spor yapmak başlıca meşgalem oldu. Sigara, içki yok. Sağlık takıntısıyla yıllarımı geçirdim. Elbette herkes sağlıklı beslenmelidir. Ama hiçbir şey ebedi değildir. Hayatın geçici olduğunu bilelim. Bir pıhtı attı ve kalp, beyin hepsi etkilendi. Şimdi yürümeyi, oturmayı, kalkmayı yeniden keşfeder gibi bir süreç içindeyim. Ne zenginlik, ne mevkimakam, ne şan-şöhret... Hiçbirinin kalıcılığı, değeri yok. Önemli olan iyi insan olmak...

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