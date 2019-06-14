Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre bugün saat 18.11'de Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık olarak tespit edildi. Peki, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da deprem mi oldu? İşte cevabı...

İSTANBUL, KOCAELİ VE YALOVA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.3 şiddetindeki deprem İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.14 18:11:43 40.7540 29.1012 7.2 -.- 3.3 3.1 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.06.14 18:11:43)

2019.06.14 17:05:01 39.3237 25.4750 4.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.06.14 16:25:30 38.5265 30.3080 8.2 -.- 1.6 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.06.14 13:18:59 36.3810 27.1747 4.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.06.14 13:00:08 39.1655 27.5837 6.7 -.- 2.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2019.06.14 12:55:11 35.4575 27.1960 23.8 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel

2019.06.14 12:50:55 39.3148 29.3683 0.0 -.- 1.7 -.- UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel

2019.06.14 12:47:13 35.7108 31.8460 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.06.14 12:19:31 39.6167 30.7198 0.0 -.- 1.9 -.- AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel