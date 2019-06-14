Şaibeli İstanbul seçimlerinin ardından AK Parti'nin "oylar yeniden sayılsın" talebini engellemek isteyen CHP'liler 2 Nisan tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na adeta baskın düzenlemişlerdi.

AĞIZLARINI BIÇAK AÇMADI

TAKVİM 2 Nisan'da oy sayımını durduran İstanbul Seçim Kurulu'nun görüntülerini yayınladı. Hakimlerle CHP'nin işbirliğini ortaya çıkardı.

Gece yarısı skandal kararı aldıran CHP'nin, milli iradeyi karartmaya çalıştığını ispatladı. Parti yöneticilerinin ağzını bıçak açmadı!.

CHP'nin hakimlerle beraber düzenlediği bu baskının ardından oyların sayımı derhal iptal edilmiş, seçimlerdeki şaibeler de ortadan kalkmamıştı. Skandalla ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bugün bir basın toplantısı düzenledi. Habere ilişkin hiçbir tutarlı yanıt veremeyen CHP'li Tezcan, düzenlediği sözde basın toplantısında soru da kabul etmedi.

"MADEM SORU ALMAYACAKSINIZ NEDEN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİNİZ"

Bülent Tezcan'ın "Toplantının ardından soru almayacağız" şeklindeki açıklamasına haklı bir tepki gösteren Ahaber muhabiri Erdal Kuruçay, "Madem soru almayacaksınız neden basın toplantısı düzenliyorsunuz" dedi. CHP'li Tezcan bu soruya da cevap veremeden toplantı salonunu hızlı bir şekilde terk etti.