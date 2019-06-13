TAKVİM 2 Nisan'da oy sayımını durduran İstanbul Seçim Kurulu'nun görüntülerini yayınladı. Hakimlerle CHP'nin işbirliğini ortaya çıkardı.
Gece yarısı skandal kararı aldıran CHP'nin, milli iradeyi karartmaya çalıştığını ispatladı. Parti yöneticilerinin ağzını bıçak açmadı!
CHP'li Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, İbrahim Kaboğlu, Bülent Tezcan ve Canan Kaftancıoğlu gece yarısı operasyona böyle gitti.
Gece yarısı skandal kararı aldıran CHP'nin, milli iradeyi karartmaya çalıştığını ispatladı. Parti yöneticilerinin ağzını bıçak açmadı!
CHP'li Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, İbrahim Kaboğlu, Bülent Tezcan ve Canan Kaftancıoğlu gece yarısı operasyona böyle gitti.
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