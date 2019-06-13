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'nin "Sayımları iptal ettirmedik" yalanında görüntü var ses yok

'un 7 ilçesinde oy sayımına gece yarısı nasıl durdurdukları açıkça görüldü. 'liler sessizliğe büründü.

Görüntü var ses yok
TAKVİM 2 Nisan'da oy sayımını durduran 'nun görüntülerini yayınladı. Hakimlerle CHP'nin işbirliğini ortaya çıkardı.
Gece yarısı skandal kararı aldıran 'nin, milli iradeyi karartmaya çalıştığını ispatladı. Parti yöneticilerinin ağzını bıçak açmadı!





CHP'li Seyit Torun, , İbrahim Kaboğlu, ve Canan Kaftancıoğlu gece yarısı operasyona böyle gitti.

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