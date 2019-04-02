

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı belgelendi. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve Binali Yıldırım'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. İstanbul'da; Şile, Ataşehir, Fatih, Bayrampaşa, Beykoz ve Çatalca gibi bazı ilçelerde ilçe Seçim Kuruluları oyların yeniden sayımına ve geçersiz oyların gözden geçrilmesine ilişkin karar vermişlerdi. Bu gelişme üzerine bazı ilçelerde sandıklar yeniden açılmış ve geçersiz oylar yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştı.

Türkiye CHP'nin oy hırsızlığını konuşurken algı operasyonları da devam ediyor. Bu durumdan panik olan CHP İstanbul İl Başkanlığı, akşam saatlerinde oyların yeniden sayılmasının durdurulması için İstanbul il Seçim Kurulu'na başvurdu. İstanbul İl Seçim Kurulu da aldığı skandal karar ile bu operasyonun bir parçası oldu.

SAYIMI DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sandıkta yapılan usulsüzlüklerin ardından CHP ise tutuşmaya başladı. Hırsızlıklarının gün yüzüne çıkmasıyla telaşa kapılan CHP, itirazlarda bulunarak sayıma durdurmaya çalıştı. Hakim Müberra Gürdal başkanlığındaki İstanbul il Seçim Kurulu, bir çok ilçe Seçim Kurulu'nun kararını rağmen şaşırtıcı bir şekilde CHP'nin başvurusunu kabul ederek oyların yeniden sayımını durdurdu. Kararın tedbiren verildiği belirtildi.



"YAPILACAK ŞİKAYET VE İTİRAZLAR İŞİ DURDURMAZ"

Oysaki 298 sayılı seçim kanununda oyların sayımının başladıktan sonra durulamayacağı şeklinde ifade bulunuyor. Sözkonusu Kanunda, 'Oyların sayımı ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar işi durdurmaz.'deniyor.



HIRSIZ CHP'YE İL SEÇİM KURULU KALKANI

İstanbul İl Seçim Kurulu sayımları durdurarak seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor. Sandıklardan AK Parti lehine karar çıkınca İstanbul İl Seçim Kurulu skandal bir karara imza attı. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı sayımı durdurma kararı ise 'CHP'yi mi koruyorlar' sorusunu akıllara getirdi.

İŞTE O SKANDAL KARAR

CHP'nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının aldığı oyların yeniden sayım kararını "kararlar incelenip kesinleşinceye kadar" durdurdu.

İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR ALINIYOR

Öte yandan İstanbul İl Seçim Kurulu tarihinde ilk defa böyle karar alıyor.

GÖZLER YSK'DA

Sayımın apar topar durdurulması gözleri YSK'ya çevirdi.

SAYIM DURDURULAMAZ

MADDE 99 – (Mülga: 8/4/2010 – 5980/32 md.)

Zarfların açılması oyların sayım ve dökümü

MADDE 100- (Değişik: 8/4/2010 – 5980/ 20 md.)

Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar, işi durdurmaz.



