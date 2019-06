Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ne zaman? Hangi kanalda ve saat kaçta?

İstanbul seçimlerine az bir zaman kala AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında soruları yanıtlayacak. Tüm kanallara açık ortak yayınla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İki adayın canlı yayına çıkacağı tarih ve yayına dair detaylar netleşti.

BİNALİ YILDIRIM VE EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecek ve tüm kanallarda yayınlanacak. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek.

İşte yayına dair detaylar...

"Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir.

Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir."

YAYININ MODERATÖRÜ KİM OLACAK?

Mahir Ünal, canlı yayının herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir." dedi.

Gazetecilerin soruları üzerine Ünal, "Eşit süre, eşit soru ilkesine bağlı kalarak moderatör ve adaylar, kendi aralarındaki müzakereyle belirleyecekler." dedi.

Ünal, moderatör isminde nasıl mutabık kalındığına yönelik bir soru üzerine ise, "Sayın İsmail Küçükkaya'nın belirlenmesi süresinde Sayın Engin Altay, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de Sayın Binali Yıldırım'la müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk." diye konuştu.

CANLI YAYIN NASIL OLACAK?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım canlı yayın hakkında, "Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru için 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yapılmayacak, bir stüdyoda yapılacak." şeklinde konuştu.