696 Sayılı KHK ile kadro alan işçilerin durumu ve taleplerini içeren dosyanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a sunulduğuna yer verildi. Geçtiğimiz yıl KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler , maaş ve diğer sosyal haklardan mahrum bırakılmıştı. Mağduriyet yaşayan işçiler ,seslerini her platformda dile getirmiş ve çağrıda bulunmuştu. Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar.