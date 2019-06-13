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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 12:53

Taşeron işçiye enflasyon ve mı yapılacak mı?

: enflasyon ve mı! 'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia. TBMM kulislerinden edinilen bilgilere göre işçilerin TİS ve enflasyon farkı taleplerini içeren bir dosyanın Erdoğan 'a iletildiği belirtildi.

696 Sayılı KHK ile kadro alan işçilerin durumu ve taleplerini içeren dosyanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a sunulduğuna yer verildi. Geçtiğimiz yıl KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler , maaş ve diğer sosyal haklardan mahrum bırakılmıştı. Mağduriyet yaşayan işçiler ,seslerini her platformda dile getirmiş ve çağrıda bulunmuştu. Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar.

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