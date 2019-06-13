Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:
Yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaştı:
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