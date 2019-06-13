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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 13:35

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan , "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.

Başkan , Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

Yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaştı:

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