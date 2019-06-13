

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar Barışı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum İmar Barışında sürenin uzatılmayacağını söyledi.



Bakan Kurum şunları söyledi:

"İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapıları ilgilendiriyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019 tarihinde İmar Barışı'na başvuru süreci tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma söz konusu değil. 10 milyon 79 bin vatandaşımız da imar barışı sürecinden yararlandı. İstanbul'da 1 milyon 747 bin kişi İzmir'de 811 bin kişi başvuru yaptı."

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İmar Barışı müracaatları, e-devlet sistemi üzerinden veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlar üzerinden gerçekleşecek. Başvuruları vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden takip edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri de hem başvuru kabul ediyor hem de destek ve yardımda bulunuyor.





İMAR BARIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- E-devlet şifresi

- Geçerli bir cep telefonu numarası

- Geçerli bir e-posta adresi

- Beyan edilecek yapının adresi

- Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

- Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

- Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

- Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

- Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

- Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

- İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

- Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

İMAR BARIŞI NEDİR?

2018 yılında getirilecek olan imar Barışı 2017 yılı öncesinde iskansız yapılan yapılarda yaşayan veya bu yapıların sahibi olan vatandaşların işine yarar. Çünkü iskanı olmayan apartman ve evlere elektirik,su ve doğalgaz bağlanırken büyük sorunlar yaşanıyor. İmar barışından sonra belirli miktar harç yatıran vatandaşlar iskanlarını alabilecekler ve iskanlarını aldıktan sonra elktirk, doğalgaz, su gibi alt yapı hizmetlerini talep ederken sorun yaşamayacaklar.