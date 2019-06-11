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  • 11.06.2019 23:33
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 23:34

ne zaman sona eriyor? ?

için son başvuru tarihi yaklaşmaya başladı. İmar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar şu sıralar " ne zaman sona eriyor?" sorusuna yanıt arıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak. İşte sorusunun yanıtı...

İmar barışı başvuruları için son gün yaklaşıyor!

İmar barışının son günü için geri sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı için son başvuru tarihini bir süre önce uzatmıştı. İmar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlar "İmar barışı başvuruları ne zaman sona eriyor?" sorusuna yanıt arıyor.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek.

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