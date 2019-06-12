İmar Barışı başvuru ne zaman bitiyor? İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi ile imar sorunu çözülecek. Ülke genelinde yüzde 50'nin üzerinde olduğu bilinen imara aykırı yapıların, yapılan yasal düzenleme ile imar barışını sağlamak için alınan başvurularda sona gelindi. Henüz başvuru yapamayanların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İmar Barışı uzatılacak mı? 2019 İmar affı başvuru ne zaman bitiyor? Son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

İMAR BARIŞI UZATILACAK MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.​

İmar Barışı için başvurular 15 Haziran'da sona erecek. Bu uygulamadan yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.