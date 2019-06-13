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  • 13.06.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 11:05

haberi: 'de Türk gözlem noktasına saldırı! 35 havan atışı gerçekleştirildi

'ndan yapılan açıklamasında, " Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi." denildi.

, Gerginliği Azaltma Bölgesinde yer alan gözlem noktasına rejim güçlerince kasıtlı olduğu değerlendirilen havan saldırısının yapıldığını, olayda 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında 3 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir" denildi.

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