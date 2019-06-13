CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda, VIP giriş kapısından geçişine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattığı görüntüler ve Vali Seddar Yavuz için "Tam bir it" hakaretini etmesi, kamuoyunun büyük tepkisini toplamıştı.

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Ordu'da yaşanan olayın ardından FOX Ana Haber'de "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var, biz o sözü vermedik" demişti.





CANLI YAYINDA YENİ AÇIKLAMA: HAKARET ETTİĞİ CÜMLELERİ DUYDUM

Fatih Portakal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FOX TV muhabirine Ekrem İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği görüntüleri yayınlamasını söylediği haberden sonra konuya ilişkin canlı yayında yeni bir açıklama yaptı. Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiği videoyu izlediğini açıklayarak, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim. Hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum" dedi.

"HAKARET SÖZÜNÜ YAYINLARSAK CEZA YİYEBİLİRİZ"

"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken, o hakaret ettiği cümleleri kurarken, gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı cezası verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" diye konuştu.





YANDAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Portakal'ın son açıklaması üzerine bir başka yandaş gazeteci Kadri Gürsel'den de bir çağrı geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gürsel, "Dediği gibi "hakaret" varsa, muazzam haber değeri taşıyan o iki harfli sözcük gerçekten telaffuz edilmişse bence bir haberci cezayı göze alıp iddiasını kanıtlamalıdır. "Videoyu izledim, maalesef doğru" minvalli konuşmak Kabataş yalanını hatırlatıyor." dedi.