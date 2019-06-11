Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ardından CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına bir yalanlamada CHP yandaşı İsmail Küçükkaya'dan geldi.

İsmail Küçükkaya telefonla katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Birincisi ben gerçekten Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış olan hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında sonrasında yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil kimseye vermem ben onları." ifadelerine yer verdi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21'de canlı yayında bir araya gelecekler. Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek ortak yayının moderatörlüğünü FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya yapacak.