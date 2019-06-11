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  • 12.06.2019 00:48
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 01:08

yandaşı da ’nu yalanladı: soruları istemedi

Başkan adayı ’nun “ soruları istedi” iddiasını CHP yandaşı da canlı yayında yalanladı. Küçükkaya, “Binali Yıldırım’ın soruları benden istediği doğru değil.” dedi.

Başkan adayı 'ın ardından 'nin adayı 'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına bir yalanlamada CHP yandaşı 'dan geldi.

İsmail Küçükkaya telefonla katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Birincisi ben gerçekten Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış olan hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında sonrasında yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil kimseye vermem ben onları." ifadelerine yer verdi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21'de canlı yayında bir araya gelecekler. Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek ortak yayının moderatörlüğünü sunucusu İsmail Küçükkaya yapacak.

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