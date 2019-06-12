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  • 12.06.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 19:10

Ödemiş’i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu. Derelerin taşmasıyla araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı.

Ödemiş’i sağanak vurdu!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün, "İzmir genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün 14.00 - 18.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklindeki uyarısından birkaç saat sonra Ödemiş'te adeta gökyüzü delindi.

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