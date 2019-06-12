Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak, Liseler, Kaledere ve Çınarlık mahalleleri ile Fatsa ilçesinde çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU HAP VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 30 uyuşturucu hap ve 11 gram esrar ele geçiren ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.