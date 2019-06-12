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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 19:26

Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Komutanlığınca Çaldıran ilçesi bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma birliklerine ve vatandaşlara saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi bölgesinde, gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşların verdiği bilgilere istinaden, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde Komutanlığınca, bölgede operasyon yapan jandarma birliklerine ve Çaldıran-Doğubayazıt yolunu kullanan vatandaşlara saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 3 AK-101 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, glock tabanca ve bu silaha ait susturucu, 2 şarjör ve 33 fişek, 17 AK-101 piyade tüfeği şarjörü, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 458 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği fişeği, 2 RPG-7 roketatar başlığı, 8 el bombası, 2 gece görüş dürbünü, sabit telsiz, telsiz mikrofonu, 2 el telsizi, el dürbünü, 3 radyo, 2 batarya, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, 2 top kablo, 2 kol saati, 22 kalem pil, 3 dürbün çantası, 3 şarjör kılıfı, 3 panço, güç kaynağı, 4 çift ayakkabı, demir kesme makası, çakmak, 3 el feneri, 4 çakı, 4 sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 met, 2 şemsiye, matara, 3 yelek ve mont ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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