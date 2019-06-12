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Ödemiş’i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı

12.06.2019 19:07

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu. Derelerin taşmasıyla araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı.


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