İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu. Derelerin taşmasıyla araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı.
Ödemiş’i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı12.06.2019 19:07
- Ödemiş’i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı
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