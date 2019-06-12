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  • 12.06.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 10:26

belirledi! Bu liselerden mezun olanlar 10 bin lira maaş alacak

tarafından Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği liseler açıklandı. Çorum, Gaziantep ve Konya'daki üç lise bu yıldan itibaren öğrenci almaya başlayacak.

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'nca, uluslararası alanda Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği liseler belirlendi.

Çorum, Gaziantep ve Konya'daki üç lise, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak.

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar. Öğrenciler, aylık 150 lira burs alıp fabrikalarda staj yapacaklar, mezun olur olmaz Türkiye'de çalışabilecekleri gibi yurt dışında yapılan projelerde de görev alabilecekler. 10 bin kişilik istihdam planımızın büyük bir kısmı bu liselerde yetiştirilecek" dedi.

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