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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 01:33

'dan Silivri'de iki büyük müjde!

'nın Başkan adayı Silivri'de yaptığı bir dizi ziyaretlerin ardından iki büyük müjde verdi.

'nın Başkan adayı , Silivri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım, 'nde 'nın Çiftliği'nde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

YILDIRIM'DAN MÜJDE
Binali Yıldırım, burada Silivrililere iki büyük müjde verdi. Yıldırım, "Kurfallı ve Sinekli'de yenilediğimiz tren istasyonları Marmaray ve entegre olacak. Trakya'ya giden trenler bu duraklardan yolcu alacak. Silivri Liman'dan Adalar ve Mudanya'ya deniz seferleri başlayacak." ifadesini kullandı.

Yıldırım yaptığı ziyaretlere ilişkin ise, "Silivri Büyükkılıçlı Köyü'nde Aysun Abla'nın Çiftliği'nde kar beyazı yoğurdun, kaymağın tadına doyamadık. Aysun Hanım, şehirden kırsala dönüp 1 manda ile başladığı hayvancılığa 60 manda ile devam ediyor. Onu ve onun gibi nice kadın girişimcilerimizi daha çok destekleyeceğiz" dedi.

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