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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 23:25

'nun asılsız iddialarına 'dan tokat gibi cevap

Cumhur İttifakı adayı , 'nin adayı 'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına hesabından cevap verdi. Yıldırım, "Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir." dedi.

Cumhur İttifakı adayı ve adayı , 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21'de canlı yayında bir araya gelecekler. Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek ortak yayının moderatörlüğünü sunucusu yapacak.

Bu akşam bir canlı yayında soruları yanıtlayan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, aslı olmayan bir iddiada bulundu. İmamoğlu, "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" ifadesini kullandı.

İki adayın gerçekleştireceği ortak yayın için soruların istendiği iddiasının yalanlanması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun "öyle değilse yanlış anlamışım" dediğini aktaran Yıldırım, bu iddiaya sert tepki gösterdi.

İmamoğlu'nu özür dilemeye çağıran Yıldırım, hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.

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