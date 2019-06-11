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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 23:46

Son dakika.... 'de 'lı teröristlerle

'de, güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıkan da ilk belirlemelere göre 4 ağır yaralandı.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup 'lı terörist tespit eden güvenlik güçleri, 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristlerin, çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıktı. da 4 yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.

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