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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 13:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milli maç öncesi İzlandalı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İzlanda'da oynanacak İzlanda - Türkiye maçı öncesi İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Milli maç öncesi kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu, mevkidaşına takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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