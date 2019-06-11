Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu, mevkidaşına takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milli maç öncesi İzlandalı mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İzlanda'da oynanacak İzlanda - Türkiye maçı öncesi İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.
- Ecrin bebeğin katili kim? Ortaya çıktı mı?
- Askerlik süresi 6 aya düştü mü?
- Tel Rıfat'ta 10 terörist öldürüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.