Nihat Özdemir'den 'İzlanda' açıklaması: Bunun karşılığı verilecek
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da pasaport kontrolünde yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu ve bunun karşılığının verileceğini söyledi.
Nihat Özdemir, ay-yıldızlı takımın başkent Reykjavik'te kamp yaptığı otelin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda'daki havalimanında yaşadıklarıyla ilgili olarak, "Burada bir misafirperverlik bekliyorduk, gayet rahat kapıdan geçip, gümrük kontrolü yapıldıktan sonra otele gelmek istiyorduk.
Maalesef hiç ummadığımız ve bizim için de büyük sürpriz olan şekilde havalimanının güvenlik soruşturması ile ilgili tüm oyuncularımızın şahsi eşyaları inanılmaz derecede titizlikle aranarak çok uzun bir zaman kaybettik. Bu hem oyuncularımız tarafından hem de bizler tarafından tepkiyle karşılandı." dedi.
Başka ülke takımlarının Türkiye'ye gelişinde kendilerinin misafirperverlik gösterdiklerini vurgulayan Özdemir, " Bizim ülkemize geldiklerinde büyük bir misafirperverlikle karşılıyoruz, federasyondan ilgili arkadaşlarımızı takıma karşılamaya yolluyoruz. Gümrükte pasaport kontrolünde herhangi bir sıkıntı olmadan istirahat edecekleri otele kadar onlara eşlik ediyorduk.
Bunu göremedik, sıkıntı yaşadık ve tabii ki buna büyük tepki koyduk. Bırakın sadece bizi bütün Türkiye buna tepki koydu haklı olarak. Bu muameleye biz layık değildik, böyle olmamalıydı." diye konuştu.
Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini aradığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bize hemen sahip çıktı. Spor Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız ve bu sabah da erken saatlerde, Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat telefonla aradı, duyduğu üzüntüyü anlattı, gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Hocamız Şenol Güneş ve tüm oyuncularımıza iyi niyetlerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Biz de oyuncularımıza ve teknik heyetimize bunları aktardık. Kendisi yarın gelecek Gençlik ve Spor Bakanımızın hemen bir gün önceye yani bugün seyahat etmeye karar verdiklerini iletti.