Nihat Özdemir'den 'İzlanda' açıklaması: Bunun karşılığı verilecek

Bunu göremedik, sıkıntı yaşadık ve tabii ki buna büyük tepki koyduk. Bırakın sadece bizi bütün Türkiye buna tepki koydu haklı olarak. Bu muameleye biz layık değildik, böyle olmamalıydı." diye konuştu.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini aradığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: