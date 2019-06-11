Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 00.10'da 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Ankara Mamak'ta depremin şiddetini 2.8 olarak açıkladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.06.12 00:10:46 39.9308 33.0408 8.1 -.- 2.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2019.06.12 00:07:03 39.9262 33.0410 8.3 -.- 2.0 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2019.06.11 22:07:49 36.5557 29.4000 24.3 -.- 2.1 -.- DUGER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.06.11 19:43:48 37.0163 27.9265 13.7 -.- 2.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.06.11 19:24:30 39.3010 27.9320 9.3 -.- 2.0 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.06.11 18:55:19 39.4145 32.8842 3.9 -.- 2.4 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2019.06.11 16:44:01 35.3563 27.8045 4.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.