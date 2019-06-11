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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 00:38

Son dakika: 'ta deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nın ilçesinde saat 00.10'da 2.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Ankara Mamak'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, 'nın ilçesinde saat 00.10'da 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi 'ta depremin şiddetini 2.8 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.12 00:10:46 39.9308 33.0408 8.1 -.- 2.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2019.06.12 00:07:03 39.9262 33.0410 8.3 -.- 2.0 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2019.06.11 22:07:49 36.5557 29.4000 24.3 -.- 2.1 -.- DUGER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.06.11 19:43:48 37.0163 27.9265 13.7 -.- 2.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.06.11 19:24:30 39.3010 27.9320 9.3 -.- 2.0 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.06.11 18:55:19 39.4145 32.8842 3.9 -.- 2.4 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2019.06.11 16:44:01 35.3563 27.8045 4.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

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