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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 19:37

saat vererek uyardı! Kuvvetli geliyor

'yı saat vererek uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 18.40 ila 20.00 saatlerinde Konya merkezde yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı!

'da dolu yağışı bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 18.40 ila 20.00 saatlerinde Konya merkezde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

SEL BASKININA KARŞI DİKKAT

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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