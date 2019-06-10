Konya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 18.40 ila 20.00 saatlerinde Konya merkezde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

SEL BASKININA KARŞI DİKKAT

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.