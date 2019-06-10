MSB açıkladı: O program hakkında suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "01 Haziran 2019'da Akit Tv'de yayımlanan bir programda TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
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