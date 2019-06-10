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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 19:05

MSB açıkladı: O program hakkında suç duyurusu

'ndan yapılan açıklamada, " 2019’da ’de yayımlanan bir programda ’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

MSB'den o program hakkında suç duyurusu
'ndan yapılan açıklamada, " 2019'da 'de yayımlanan bir programda 'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.


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