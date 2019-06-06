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  • 06.06.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 19:41

'den kuvvetli sağanak uyarısı! O İlde yaşayanlar dikkat!

'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Kastamonu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağnağın, Devrekani, Taşköprü, Küre ve Bozkurt ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kastamonu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Devrekani, Taşköprü, Küre ve Bozkurt ilçelerinde kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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