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  • 09.06.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 16:55

Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Hafta boyunca sürecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İç Anadolu ve Marmara bölgesinde bu hafta hava serinleyecek. Hafta boyunca sağanak yağış ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Hafta boyunca sürecek

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de görülecek, yer yer kuvvetli gök gürültülü olacak sağanak hayatı olumsuz etkileyecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, gelecek hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve yurdun büyük bölümünde yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da azalarak hafta ortasından itibaren bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



MARMARA BÖLGESİ'NDE HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek yağışların özellikle Marmara'nın doğu kesimlerinde (Kocaeli ile Sakarya çevreleri) yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.

Ayrıca, hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

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