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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 20:01

açıkladı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

, Azez'deki 'nin üssüne saldıran terörist hedeflerin tespit edilerek imha edildiği açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Afrin’de / terör örgütünün bugün Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır ve teröristler etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MSB açıkladı: O teröristler öldürüldü

'ndan yapılan açıklamada "Afrin'de / terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER TARAFINDAN SALDIRI DÜZENLENDİ

TSK'nın 'nin kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek üzerinden Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TSK BÖLGEYİ ATEŞ ALTINA ALDI

TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

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