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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 15:18

'nin Azez kentinden acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Son dakika haberine göre 'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Suriye'nin Azez kentinden acı haber

'nın 'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, /YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

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