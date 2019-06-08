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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 19:48

Son dakika... Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu

'de etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında birliklerince bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan "" kod adlı olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Kıstırıldıkları mağarada "Teslim Ol" uyarısına el bombaları ile karşılık veren 5 kadın teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları bazı eylemler belli oldu. Açıklamada yer verilen bilgilere göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında birliklerince bölgesinde bir mağaraya operasyonda düzenlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Doğu Cephe İl Merkez Gücü sorumlusu "" kod adlı olduğu belirlendi. Teröristin, 19 Haziran 2014'te Hozat ilçesi Boydaş köyü mülki sınırları içinde, Yenibaş inşaat malzemesi taşıyan M.D'ye ait kamyonetin yakılması olayını gerçekleştiren teröristlerden olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen diğer kadın teröristlerin ise sözde Doğu Cephe YJA-STAR sorumlusu "Dicle Botan" kod adlı terörist, sözde Doğu İl Merkez Gücü'nde faaliyet gösteren "Nuda Herekol" kod adlı Fatma Özgün, "Havin Muş" kod adlı ve "Kinem Amed" kod adlı Habibe Karakuş olduğu belirlendi.

"Havin " kod adlı Ceyda Sarıkaya'nın, 2015'te -Pülümür yolunun kesilmesi eylemlerinde ve 2016'da Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan terörist grubun içinde olduğu, kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edildi.

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