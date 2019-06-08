Kemal Kılıçdaroğlu, her defasında ülke sınırları dışına çıkınca konuşmaktan çekinmeyip ve yalanlarıyla gelişen ve güçlenen Türkiye'yi karalamaya çalışırken, ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi'nin Fransa'dayken bir gazetecinin sorusuna "Prensibim gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmam" demesi dikkat çekti.

Türkiye sınırlarından dışarı çıkınca her defasında senaryolar yazarak Türkiye'yi şikayet eden muhalefet utandırmaya devam ederken ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi'nin Fransa'daki hareketi 'Bir de Türkiye'deki muhalefete bakın' dedirtti.

Ülkesindeyken "Trump'ın görevden alındığını değil, hapse atıldığını görmek istiyorum" ifadesini kullanan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi, Fransa'dayken bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Pelosi, bir gazetecinin sorusuna "Prensibim gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmam" dedi. Milli bir duruş sergileyen Pelosi'nin bu hareketi Türkiye'deki muhalefetin ülke sınırı dışına çıktıklarında çeşitli yalanlarla nasıl Türkiye'yi karalamaya çalıştıklarını getirdi.