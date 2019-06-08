Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.06.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 19:10

Başkanı Pelosi kadar bile milli olamadı

, her defasında ülke sınırları dışına çıkınca konuşmaktan çekinmeyip yalanlarıyla gelişen ve güçlenen 'yi karalamaya çalışırken, Başkanı Pelosi'nin 'dayken bir gazetecinin sorusuna "Prensibim gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmam" demesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun her defasında ülkeyi şikayet etmesi ise, 'Pelosi kadar bile milli olamadı' dedirtti.

, her defasında ülke sınırları dışına çıkınca konuşmaktan çekinmeyip ve yalanlarıyla gelişen ve güçlenen 'yi karalamaya çalışırken, Başkanı Pelosi'nin 'dayken bir gazetecinin sorusuna "Prensibim gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmam" demesi dikkat çekti.

Türkiye sınırlarından dışarı çıkınca her defasında senaryolar yazarak Türkiye'yi şikayet eden muhalefet utandırmaya devam ederken ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi'nin Fransa'daki hareketi 'Bir de Türkiye'deki muhalefete bakın' dedirtti.

Ülkesindeyken "Trump'ın görevden alındığını değil, hapse atıldığını görmek istiyorum" ifadesini kullanan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi, Fransa'dayken bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Pelosi, bir gazetecinin sorusuna "Prensibim gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmam" dedi. Milli bir duruş sergileyen Pelosi'nin bu hareketi Türkiye'deki muhalefetin ülke sınırı dışına çıktıklarında çeşitli yalanlarla nasıl Türkiye'yi karalamaya çalıştıklarını getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKemal Kılıçdaroğlu ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi kadar bile milli olamadı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri