“Esenler Belediye Başkanı iş isteyen vatandaşı tersledi” haberinin perde arkası ortaya çıktı

İstanbul'un Esenler ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı bayramlaşma programındaki provokatörün kim olduğu anlaşıldı. Videoyu çeken kişinin de, iş istediğini iddia kişinin de programa kışkırtıcı bir amaçla geldiği kısa sürede ortaya çıktı.



İşte Esenler Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklama ve olayın detayları…

BELEDİYEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"6 Haziran 2019 tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Esenler Belediye Başkanınımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaşma programına katılmışlardır.





ÖNCE AK PARTİLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ SONRA HAKARETLERİNİ SIRALADI

Bu sırada bir kişi, AK Parti üyesi olduğunu ve Esenlerli bir vatandaş olduğunu söyleyerek Belediye Başkanımızın yanına yaklaşıp, AK Parti'ye ve AK Partili yöneticilere hakaret etmeye başlamıştır. Belediye Başkanımız Göksu, önce bu kişiyle konuşmaya çalışmış, ancak şahsın hakaretleri devam edince çevredeki vatandaşlar da bu şahsa tepki göstermeye başlamışlardır.



UZAKLAŞTIRILINCA "İŞ İSTEDİM" DEDİ

Şahsa gelen tepkiler üzerine söz konusu şahıs meseleyi "iş" konusuna çevirmiştir. Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu da bu provokasyonun sonlanmasını sağlamak üzere vatandaşın uzaklaşmasını işaret etmiştir.

PROVOKASYON AMACIYLA GELDİ

Dünden beri sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "Esenler Belediye Başkanı, kendisinden iş isteyen vatandaşı tersledi" şeklinde haberler çıkmıştır. Bu külliyen yalandır. Videoyu çeken kişi de, hakaretleri ile programı provoke eden kişi de belli kişilerdir. Esenlerle hiç ilgileri yoktur. Maksatları tam olarak provokasyondur. Ve bunun için oraya gelmişlerdir. Bu görüntülerin kim tarafından çekilip, hangi amaçla servis edildiği malumumuzdur.



ŞAHIS CHP GÜNGÖREN TEŞKİLATINDA GÖREVLİ

Zira şahıs AK Parti üyesi değildir. Daha da trajikomik olan, bu kişi CHP Güngören ilçe teşkilatında görevlidir. Tek amacı bayramlaşma programını provoke etmektir. Bu kişiler ile ilgili yasal haklarımız saklıdır.

40 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADIK

Göreve geldiği yıl, Türkiye'ye örnek olan bir proje olarak Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM)'ı hayata geçiren ve bu sayede 10 yılda 40 binin üzerinde kişiye "iş" imkanı sağlayan bir Belediye Başkanına itham edilen bu durum en hafif tabiriyle aymazlıktır.



HALKIMIZ KASITLI VE YALAN HABERLERE İTİBAR ETMİYOR

İstanbul seçimleri öncesi yapılan bu tür kasıtlı ve yalan haberlere itibar etmediğimizi ve Esenler'de 10 yıldır uyguladığımız "gönül belediyeciliği"miz ile gönüllerde taht kurmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."