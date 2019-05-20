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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 05:12

'nin adayı 'nun Tevfik Göksu ile ilgili hakaretlerine vatandaşlardan sert tepki

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk oldu. Ahmet Hakan, Yunan gazetesinin İstanbul seçimleriyle ilgili attığı manşeti ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun çarpıtılan sözlerini sorunca sert tartışmalara neden oldu. İmamoğlu, soruya cevap veremeyince 'Bu konuyu kapatalım, başka soruya geçelim' diyerek geçiştirmeye çalıştı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya hakaret etmeye başladı. İmamoğlu'nun bu hakaretlerine vatandaşlar sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Ahmet Hakan, Yunan gazetesinin İstanbul seçimleriyle ilgili attığı manşeti ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun çarpıtılan sözlerini sorunca sert tartışmalara neden oldu. İmamoğlu, soruya cevap veremeyince 'Bu konuyu kapatalım, başka soruya geçelim' diyerek geçiştirmeye çalıştı.

'ESENLER HALKINA KARŞI BÜYÜK SAYGISIZLIK'
Tepki çeken sözlerin ardından, 31 Mart seçimlerinde rekor oyla seçilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Esenler halkına yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirten Göksu, ''Benim bu konuda fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ben sadece CHP adayına bir şey sordum. Söyledği cümleler nezaketsiz saygı içermeyen cümleler. Esenler halkına karşı büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben 166 bin oyla seçilmiş bir başkanım. Esenler halkına büyük bir saygısızlık ve nezaketsizlik yaptığını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

'SÖZLERİM NET ORTADA'
Göksu açıklamasının devamında ''Benim söyledğim sözler çok net ortada. Ben ona bir soru soruyorum ve cevabını bekliyorum. Bu sorunun cevabının vermemek konusunda direniyorlar. İstanbul halkı buna cevabını verecektir.'' dedi.

'İSTANBUL HALKININ VİCDANINA EMANET EDİYORUM'
Haber7'ye konuşan Başkan Göksu sözlerini ''CHP'nin şahsımla alakalı sözleri incitici sözlerdir. İyilik meleği gözüken adayın maskesi düşmüştür. Demokrasilerde sorulan sorulara ünlem ve noktayı İstanbul seçmeni koyar. İstanbul halkına söylenenleri İstanbul halkının vicdanına emanet ediyorum.'' diye bitirdi.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ
İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya hakaretlerinin ardından sosyal medyada #TevfikGöksuAdamdır etiketiyle destek mesajları yağdı. Vatandaşlar sosyal medyada CHP adayına sert tepki gösterdi.


İşte sosyal medya üzerinden gelen o tepkiler...

















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